" الفقي " يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة " رئيس جامعة سوهاج "

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الد اخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وذلك بمقر العائلة بقرية " الجلاوية " بمركز ساقلتة .

رافق المحافظ أيضا خلال أداء واجب العزاء الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، والنائب زكريا حسان، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب،وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأعرب محافظ سوهاج ومرافقيه عن خالص تعازيهم ومواساتهم لرئيس جامعة سوهاج، والأسرة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .