استعدادات مؤتمر "مدحت والكبار" في الأوبرا (صور)

تستعد دار الأوبرا المصرية لبدء فعاليات المؤتمر الصحفي للمشروع الفني الضخم “مدحت والكبار”، بحضور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

تفاصيل المشروع الفني مدحت والكبار

يهدف المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.