وزير التنمية يشارك في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم في وضع حجر الأساس لإقامة لمشروع انشاء المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

المنطقة اللوجستية

وسيتم إنشاء المنطقة اللوجستية على مساحة ٢٢ فدانًا تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، انشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى".

وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى نحو تسهيل حركة التجارة وإقامة مناطق لوجيستية وتجارية وصناعية متطورة بجميع محافظات الجمهورية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل.

وزير التنمية المحلية

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التوجه نحو بناء المناطق اللوجيستية أصبح توجهاً عالمياً لتدارك الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الماضية وما زال يعانى من آثارها خاصة في ظل ما يعانيه قطاع الإمداد والتوريد من تحديات لا حصر لها، مضيفًا: ولعل وجودنا اليوم لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بمحافظة كفر الشيخ ضمن عدد من المشروعات المعنية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر يعكس الخطوات الجادة والمستمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لوضع حلول جديدة تواكب التوجهات العالمية لأزمات سلاسل الإمداد المتصاعدة خلال السنوات الماضية سواء بسبب التوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ وارتفاع أسعار الوقود.

وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ

وأكد اللواء هشام آمنة على أن مصر تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وأن هناك عدد من العوامل ساهمت في أن تكون محفزاً قوياً للحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الضخم ضمن خطة طموحة للحكومة المصرية تتعاون في تنفيذها عدد من الوزارات والمحافظات.