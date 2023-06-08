تنفيذ ٥ دورات تدريبية في الأسبوع الـ٤٢ للمركز التنمية المحلية بسقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع المقبل هو الاسبوع الـ٤٢ و الاخير بالخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

وزارة التنمية المحلية

تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، تولي وزارة التنمية المحلية اهتماماً كبيرا بمنظومة التدريب خلال خطة العام المالى الحالى، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مركز التنمية المحلية بسقارة

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبة بالمركز و المتدربين، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات مما يساهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الخطة التدريبية لهذا العام نجحت في تحقيق أهدافها والتى تتضمن تطوير الاداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، وبناء صف ثانى من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها باعداد مدربين، إضافة الى المساهمة فى تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل ابعادها ومؤشراتها، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية بالتركيز علي محاور تحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الاخضر، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمى والتعرف على تطبيقاته فى كافة المجالات،و تطوير الادارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمى الخدمات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الخطة التدريبية لعام 2022 /2023 كان أحد أهم أهدافها هو رفع مهارات المتدربين لمحاربة الفساد الادارى والجمالى، وتحقيق التكامل بين السلطات (تنفيذية / تشريعية / قانونية / مراجعة وحوكمة مالية وادارية / رقابية)، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وزيادة وعى العاملين بالإدارة المحلية بكيفية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية وتشجيع الاستثمار بمحافظاتهم، وأهمية المشروعات الصغيرة والعمل على تحفيز المواطنين بها مما يأتي بدوره في الحد من البطالة، مشيرا إلى أن الخطة ركزت على رفع ادراك المتدربين بابرز القضايا الملحة بالمجتمع وكيفية التعامل معها ومنها الحد من الزيادة السكانية، ومنع التعديات على الاراضى الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.

وفى نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع ال٤٢ بالخطة التدريبية لهذا العام ٥ دورات هيدورة تطوير مهارات وادارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات، ويستفيد من هذه الدورات ١٢٠ متدرب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان الاسبوع المقبل يشهد انطلاق دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دوره تنميه مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية ( التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية والوحدات المستحدثة من الوزارة ومن التنظيم والادارة بالمحافظات) ، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لافتا الى المحتوى التدريبى للدورة يركز على تطوير الإدارة المحلية و برامجها الجديدة، ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في المحليات، و فلسفة المتغيرات المكانية، والوحدات المستحدثة بالمحافظات منها وحدات السكان والتنظيم والإدارة والتحول الرقمى والمراكز التكنولوجية.

وقال اللواء هشام آمنة أن الاسبوع ال٤٢ من مركز سقارة يتضمن تنظيم الدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيراً إلى أن إجمالى المستفيدين من الدورة 28 متدرباً ، ويشرف على تنفيذ الدورة، إدارة الأزمات بالوزارة بالتعاون مع وزاره الدفاع، و تهدف الدورة الي تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارى باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية.

ولفت وزير التنمية المحلية المحلية إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة والتي ينفذها مركز سقارة الاسبوع القادم هي احدى ثمرات التعاون بين الوزارة مع برنامج الاتحاد الأوروبي، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء الوحدات القرويةونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيرا إلى أن الدورة ستركز علي التعريف بالقيادة والعنصر البشري، وانماط الإدارة، وأساليب التفاوض، وكيفية إدارة الوقت ومهارات العمل الجماعي، وإدارة النازعات الإدارية، والقدرة على التحفيز، كما ستتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية حول الموضوعات التي تم دراستها فضلا عن صناعة خطة عملية للتغيير.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى انه في ضوء إهتمام الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ في أسبوعه ال٤٢ دورة تطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولةو الامومة ويستفيد منها ٢٨ متدرب، و تتناول التعريف لأهداف لجان حماية الطفل بالمحافظات ودورهاو أهدافها وحالات الأطفال المعرضين للخطر والعمل علي إزالة الخطر عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر يحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق ٨/٦/٢٠٢٣ بتخريج ب 112 متدرب اجتازوا ٥ دورات تدريبية، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.

الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة



