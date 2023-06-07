وزير التنمية المحلية يفتتح جناح منصة "أيادي مصر"بنيروبى

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جناح منصة " أيادي مصر" بالجناح المصري المصاحب لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بدولة كينيا، والتي تعقد خلال الفترة من الفترة من 5 الي 9 يونيو الجاري.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، وبمشاركة السيد وليام روتو، الرئيس الكينى، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية.

جناح أيادي مصر

وأشاد اللواء هشام آمنة، بمستوى المنتجات والمعروضات التي يضمها جناح "أيادي مصر" مؤكداً علي الاهتمام الذى يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة "أيادى مصر" لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة " أيادى مصر " الإلكترونية.

جانب من الافتتاح

اللواء هشام آمنة

وأكد اللواء هشام آمنة، أن منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية، حققت العديد من المكاسب والانجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش عمل وإنشاء مجموعات اتصال، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في القرى بالمحافظات المصرية.

وقال اللواء هشام آمنة إن جناح "أيادي مصر" حظى بحفاوة وحضور كبير من كبار الشخصيات المشاركة في فعاليات جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين، معرباً عن تقديره الكبير لمشاركة المنصة في هذا المعرض الهام حيث تم عرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع شركة أسواق مصر، لافتاً الى أن المبادرة قد قامت بالفعل بالمشاركة من قبل في معرض المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية مما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً على الساحة العربية والافريقية.

جانب من الافتتاح

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التسويق الإلكتروني من خلال المنصة يساهم بشكل كبير في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها محليا ودوليا مما يساهم في تحسين دخل الأسر، مشيراً الى أن الوفود المشاركة في المعرض أشادوا بالجناح المصري والذى يعد من أفضل الأجنحة من حيث تنوع المعروض، وأبدوا إعجابهم الشديد بمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جمهورية مصر العربية، تشارك بمعرض خاص عن المنتدى الحضري العالمي، والذى تستعد مصر لاستضافته في دورته الثانية عشرة "WUF12" في العام المقبل 2024، وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية في نسخته الـ 27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن مشاركة مصر في هذه الفعاليات تعكس التزامها بالتنمية المستدامة، وتحقيق أهدافها للأمم المتحدة، كما أنها فرصة للتبادل الثقافي والتجارب بين مصر والدول الأخرى المشاركة في تلك الفعاليات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادي مصر" والإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

جانب من الافتتاح

ولفت " آمنة " إلى استمرار وزارة التنمية المحلية في دعم المنصة بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا لبيع وتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية .



