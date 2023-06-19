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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

رصد 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت اجهزة الأمن بالقاهرة 1,5 طن دقيق مدعم مخبأ داخل مخزن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لبيعه بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة . 

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مداهمة مخزن تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بلدى، كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى "المدعم" والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخبز على (1,550 طن دقيق بلدى مدعم).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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