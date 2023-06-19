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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

قاتل كلب الساحل يكشف للداخلية أسباب الجريمة

كلب مسعور-صورة تعبيرية
كلب مسعور-صورة تعبيرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحـد الأشخاص بالتعدي على "كلب" بالضرب باستخدام عصى خشبية وشنقه بواسطة حبل حتى الموت بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة .

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كلب ضال يعقر 12 طفلًا في الغربية

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عقوبة استخدام كلب في التعدى على الغير

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم).

كلب مسعور

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل قيامه بذلك كون الكلب المشار اليه " مسعور "، وقيامه بعقر أحد عمال النظافة حال تواجده بذات المنطقة، وباستدعاء عامل النظافة أيد ذلك .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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