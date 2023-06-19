الأمن يعيد طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أهله

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تائه بأحد الشوارع بمنطقة قصر النيل وتبين أنه ضل طريقه وتم إعادته إلى أسرته مره أخرى.

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تعود الواقعة عقب عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية مدعوم بصورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن تغيب طفل "من ذوى الإحتياجات الخاصة".

تسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ، تمكنوا من العثور على طفل "لا يعلم عنه أية بيانات"، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالده "مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة" وباستدعائه قرر بأن نجله "من ذوى الإحتياجات الخاصة" وأنه خرج من المنزل وضل الطريق، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.