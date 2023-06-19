أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في الجيزة

اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444، بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية هلاله بالأمس وتحقق لديها ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، ليتبقى على عيد الأضحى أيام معدودة، وخلال هذه الأيام تكثر تساؤلات المواطنين عن أمور كثيرة تخص عيد الأضحى ومنها أماكن صلاته في المساجد والساحات.

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وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6.22، وهي عبارة عن ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد تكون قبل قراءة القرآن.

وتكون صيغة تكبيرات عيد الأضحى كالتالي:" الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا.لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

حددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 2023، وهي الجهة المنوط بها تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى، التي تشمل المساجد الكبرى والساحات بالميادين الكبرى، ومراكز الشباب والنوادي.

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أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى:

ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

ساحة مسجد عمر بن الخطاب بإمبابة.

ساحة مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

ساحة مسجد التقوى بشارع المشابك.

ساحة مسجد أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

ساحة مسجد أبو بكر الصديق بزنين.