استمرار معرض "خير مزارعنا لأهلينا" حتى وقفة عيد الأضحى

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن المعرض الدائم للسلع الغذائية" خير مزارعنا لأهلينا" المقام بالمتحف الزراعى بالدقى، مستمر حتى يوم وقفة عيد الأضحى.

وتوفر وزارة الزراعة اللحوم البلدى فى معرضها بالمتحف الزراعى بـ225 جنيهًا والضأن بـ250 جنيها إلى جانب توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذ ثابت بمختلف المحافظات و 32 متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

زيادة منافذ الزراعة

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها الي 300 العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.