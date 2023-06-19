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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انطلاق المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وزارة العدل
وزارة العدل

انطلقت اليوم الاثنين، فاعليات المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسة "أنسول" إنترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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يحضر المؤتمر وزير العدل وعدد من الوزراء ومسىئولي البنك الدولي والخبراء الدوليين ونخبه مميزه من الوفود العربيه رفيعة المستوى. 

المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

يذكر أن وزارة العدل  أدخلت تعديلات جوهرية على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس المصري تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي، وللأخذ بيد المُتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزاً للمُنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.

وتعد هذه التعديلات الأولى من نوعها في المنطقة وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع


 

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