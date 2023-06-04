شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 4 /6/ 2023م، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، بشأن تدريب وإعداد خريجي معهد معاوني القضاء بالصورة المثلى التي تلبي احتياجات سوق العمل، والذي وقعه كلٌّ من: الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والسيد المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مراجعة منهج معهد معاوني القضاء بهدف إعداد خريجي المعهد بالصورة المثلى

وفي مستهل مراسم التوقيع أهدى فضيلة رئيس جامعة الأزهر درع الجامعة لمعالي الوزير، مؤكدًا احترامه وتقديره لدور الوزارة ورجال القضاء، وأعرب الوزير عن تقديره لجامعة الأزهر العريقة.

وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات جامعة الأزهر ووزارة العدل، وهدف البروتوكول إلى مراجعة منهج معهد معاوني القضاء التابع لجامعة الأزهر بهدف إعداد خريجي المعهد بالصورة المثلى التي تلائم طبيعة سوق العمل، وإعداد تصور عن المواد العلمية الخاصة بالتحول الرقمي والتطبيقات المستخدمة في وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وطلب البرمجيات ودليل المستخدم الخاص بها لإدراجها في المنهج الدراسي لمعهد معاوني القضاء، وعمل تصور لعمل برنامج تدريبي للعناصر المنتقاة من طلبة كلية الشريعة والقانون بالجامعة يشمل زيارات ميدانية للمحاكم والجهات المعاونة ومحاكمات صورية، فضلًا عن توفير معامل الحاسب الآلي الخاصة بالجامعة بجميع مقراتها لتدريب السادة القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بها على مهارات الحاسب الآلي.