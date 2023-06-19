انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة.. قائمة أقوال لا أفعال تكتسح

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة أحمد رفعت العسقلاني، وكيل وزارة التجارة والصناعة، نتيجة فرز الأصوات بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بفوز أعضاء قائمة أفعال لا أقول، متقدمين على منافسيهم قائمة صوت التاجر باكتساح.

جانب من التصويت في الانتخابات

وانطلقت الانتخابات يوم السبت الماضي في الثامنة صباحًا لاختيار 8 أعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

ويصل عدد منتسبي الغرفة الذين لهم حق الإدلاء بصوتهم نحو 28 ألفًا و348 تاجرًا مابين منشأة فردية إذ يصل عددهم إلى نحو 17 ألفا و946 منشأة موزعين على 5 لجان، بالدورين الأول والثالث بمقر الغرفة التجارية بالجيزة.

يضاف إلى ذلك نحو 10 آلاف و302 تاجر شركة، موزعين على 3 لجان بالدور الرابع بمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالجيزة.

انتخابات الغرفة

قائمتان تخوضان انتخابات مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية

وأجريت العملية الانتخابية بين ١٦ مرشحًا موزعين على قائمتين وهم قائمة أفعال لا أقول، وقائمة صوت التاجر.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت ضم مجدى محمد مرسى محمد وشهرته مجدى عرابي المرشح الفردي بالانتخابات لقائمة أفعال لا أقوال بديلًا لعادل ناصر.

الانتخابات

ودارت المنافسات خلال العملية الانتخابية بين ١٦ مرشحًا موزعين على قائمتين وهم قائمة أفعال لا أقول، وقائمة صوت التاجر.

وفيما يخص القائمة الأولى التي كانت تحت اسم «قائمة أفعال لا أقوال» وتضم 8 مرشحين وهم عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسرور الصباحي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعمرو مخيمر، عضو مجلس الإدارة، ومحمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، مجدي محمد مرسي محمد وشهرته مجدى عرابي عضو مجلس إدارة بالغرفة وشعبة الأجهزة المنزلية، وخالد سالم، وائل رياض ناصر، السيد زغلول.

القائمة الثانية، تحت اسم «صوت التاجر»، بقيادة محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والفنادق بالغرفة، ورئيس الغرفة السابق، وهشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة، وإكرامي محمود حمدي ونشاطه سكرتير شعبة السياحة، وسامح تقوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، ومحمد راشد، سكرتير شعبة المواد الغذائية، وأسامة رفاعي، وأحمد حجازي، ووافي محمد.