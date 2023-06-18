فوز 7 مرشحين بالتزكية في انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، تنازل مرشحين من بين 9 مرشحين ، ليعلن فوز 7 مرشحين بالتزكية لمجلس إدارة الغرفة، حيث تدخل المحافظة ضمن غرف المستوى الثاني على مستوى الجمهورية.

وأوضح الكشف ان المرشحين لمجلس ادارة الغرفة هم كل من ، احمد راضي طه مخلوف، نشاطه توزيع وتجارة الادخنة ، احمد حسن احمد أبو الليل، نشاطه إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الحاصلات الزراعية ، وائل على قطب مبارك، نشاط همقاولات وتوريدات ،ايمن محمد عبد الرحمن عبد الفتاح.، نشاطه توريدات عمومية وتصدير ، عبد الرحمن محسن مهني نجيب، نشاطه مجزر دواجن .

وهشام طلعت محمد شلقامى، نشاطه اكسسوار محمول رضا محمد عبد الفتاح مرجان، نشاطه مكتب استيراد عاشور محمد عاشور مرسى، نشاطه مخبز عيش ابيض ، محمد رمضان محمد سليمان، نشاطه توزيع مواد غذائية، ويذكر أن الغرفة التجارية بالمنيا ، قد أعلنت قيد 22205 أعضاء على مستوى المحافظة، من لهم حق التصويت والترشح أيضا في الإنتخابات.