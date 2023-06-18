عاجل
منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان في الشوط الأول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان.. الأربعاء أول أيام العيد غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو 130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية في كفرالشيخ

مهندس حاتم عبدالغفار
مهندس حاتم عبدالغفار

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ، نتيجة فزر أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة، التي أجريت أمس السبت، بين 18 مرشحا تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة من خلال 13 لجنة انتخابية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وبلغ عدد من لهم حق التصويت 26 ألفا و400 عضو.

txt

فوز 7 مرشحين بالتزكية في انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا

txt

فوز 7 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

txt

فوز قائمة المستقبل في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

txt

انتظام اعمال الفرز في انتخابات الغرفة التجارية بالاسماعيليه

نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

 

وأسفرت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ عن فوز كل من المهندس حاتم السعدي عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ الحالي، بحصوله على 3567 صوتًا، والمهندس حجازي الشراكي وحصل على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان وحصل على 3259 صوتًا.

 

وأسامة عثمان على 3223 صوتًا، وعبد العال يوسف سليمة، وحصل على 3044 صوتًا، ومحمد السيد الجراحي، وحصل على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، وحصل على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، وحصل على 2868 صوتًا.

 

مهندس حاتم عبدالغفار

مواد متعلقة

فوز 7 مرشحين بالتزكية في انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا

فوز 7 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء

الزاهد و7 مرشحين يفوزون بالتزكية بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية

فوز قائمة المستقبل في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

انتظام اعمال الفرز في انتخابات الغرفة التجارية بالاسماعيليه

إقبال كبير من الناخبين في الغرفة التجارية بالغربية

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة اليوم

إقبال ضعيف على انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء
الجريدة الورقية