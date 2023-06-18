أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية في كفرالشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ، نتيجة فزر أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة، التي أجريت أمس السبت، بين 18 مرشحا تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة من خلال 13 لجنة انتخابية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وبلغ عدد من لهم حق التصويت 26 ألفا و400 عضو.

نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

وأسفرت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ عن فوز كل من المهندس حاتم السعدي عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفرالشيخ الحالي، بحصوله على 3567 صوتًا، والمهندس حجازي الشراكي وحصل على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان وحصل على 3259 صوتًا.

وأسامة عثمان على 3223 صوتًا، وعبد العال يوسف سليمة، وحصل على 3044 صوتًا، ومحمد السيد الجراحي، وحصل على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، وحصل على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، وحصل على 2868 صوتًا.