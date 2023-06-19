الأهلي يضغط لحسم التعاقد مع ثنائي فيوتشر

يسعى الأهلي يسعى للتعاون مع نادي فيوتشر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة من مارسيل كولر في استعادة كريم نيدفيد بعد نهاية الموسم.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه لاعبين قد يخرجوا اعارات لنادي فيوتشر، من أجل تعاقد الفريق الأحمر مع بوبو، مع امكانية اعارة حمزة علاء الحارس الشاب لفيوتشر، بجانب استمرار مصطفى البدري وسعد سمير، بالإضافة لمقابل مالي يتم الاتفاق عليه منعا للمزايدات من جانب اندية آخرى".

وأضاف: "الأهلي يريد ضم ايضا بعض اللاعبين من فيوتشر مثل محمود مرعي، مقابل 25 مليون جنيه، وقد يزيد عن ذلك أيضا".

شبانة: الأهلي سيحقق مكاسب كبيرة تواجده في إصدار لعبة فيفا 24

على جانب آخر أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تواجد النادي الأهلي في إصدار لعبة "فيفا 24" يحقق مكاسب مادية ومعنوية.

وقال شبانة : "الأهلي سيحقق شهرة عالمية إضافية، خصوصا في ظل انتشار ألعاب "البلاي ستيشن" على مستوى العالم، والأطفال الآن في مصر يعرفون كل نجوم الكرة العالمية بسبب تلك الألعاب، واصبح هناك تنافس بين الشباب والأطفال واللعب أونلاين بين متنافسين من دول مختلفة".

وأضاف: "سنجد لاعبين الأهلي الشناوي وبيرسي تاو وعبدالمنعم وكهربا أسمائهم تترد في لعبة الفيفا مع الإصدار الجديد، والأهلي سيحصد مكاسب مالية بعد اضافة الفريق للعبة".

وواصل: "الشركة المسئولة ES sportعن اصدارات العاب الفيفا حصدت أرباح أكثر من 20 مليار يورو على مدار السنوات الماضية، والاتحاد الدولي ربح 150 مليون يورو نظير بيع مسابقاته لهذه الشركة، وتعاقدوا مع الدوري الانجليزي بـ100 مليون يورو، والفلوس تقسم بين الرابطة والأندية".

وأكمل: "هناك شركة كونامي اليابانية، ايضا تعاقدت مع أندية أوروبية كبرى مثل يوفنتوس وبرشلونة، الأمور كبيرة للغاية وليس مجرد شاب يمسك "دراع بلاي ستيشن" بل هي منافسات قوية وتسويق كبير وأموال غزيرة للغاية".

وأتم: "هناك تطور واضح بالنسبة للفكر التسويقي وتواجد النادي في هذه اللعبة أمر كبير، وليس مجرد خبر عابر".

كما أكد شبانة أن نادي أم صلال القطري لا يفاوض حسين الشحات لاعب الأهلي قائلاً: "أم صلال القطري أكد أن الشحات ليس على قائمة اللاعبين المطلوبين من الأساس في صفوف الفريق".

وأضاف: "مشكلة الأهلي مع حسين الشحات مادية، ولابد أن يكون هناك تقدير مالي للاعب، لأنه تنازل عن مبالغ كبيرة في سبيل اتمام صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء".

وواصل: "حسين هو من أفضل لاعبي الأهلي ومؤثر في الأداء الهجومي، ويجب أن يتم حسم ملف تجديد عقده".