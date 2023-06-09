أسباب هجوم القرش على الإنسان (شاهد)

أثارت حادثة وفاة شاب روسي بهجوم لسمكة قرش في مدينة الغردقة ، جدلا واسعا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، الخميس.

وكشف الدكتور عمرو زكريا، حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أسباب هجوم القرش على الإنسان، مستطردا:"آلاف من حوادث القرش تحدث في الولايات المتحدة، وهناك أسماك شرسة جدا موجودة في المحيط".

وتابع: "هناك أسماك أكثر شراسة من القرش ولا توجد في البحر الأحمر"، لافتا: "هناك 400 نوع لأسماك القرش في العالم وهذه الأسماك تتغذى على الكائنات البحرية بشكل رئيسي"، أن الوضع في مصر آمن تماما، معقبا: "أمريكا يحدث فيها مئات الحوادث لأسماك القرش الأكثر شراسة سنويا".

واستطرد زكريا خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، "لو كان هناك 100 قرش، وتعرضت سمكة معينة لظروف خاصة قد يتغير أسلوبها في البحر"، مضيفا:"لو فرضنا سمكة قرش دخلت في منطقة ومش عارفة تتحرك فيها ومحتاجة أكل، فهيتغير أسلوبها، وهناك حالات أخرى في وقت الوضع تجدها تبحث عن مكان آمن حيث أن هناك أسماك تلد وأخرى تبيض".

وزارة البيئة تكشف ملابسات سمكة القرش

قالت وزارة البيئة فى بيان عاجل لها بشأن وفاة سائح بعد هجوم سمكة القرش عليه بأحد شواطئ البحر الأحمر، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهت فريق العمل المختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

فى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها والوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.

في هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى في السيطرة على السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

وقالت وزارة البيئة إنه سوف يصدر عن وزارة البيئة بيان بما انتهت إليه أعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها.

وتتقدم وزارة البيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي ومعهد علوم البحار وجمعية هيبكا ومؤسسات الدولة المختصة التي قدمت كامل الدعم لفريق العمل مما انعكس بشكل كبير على إنجاز التكليفات بكفاءة بالغة.