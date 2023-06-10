القرش راقصه قبل التهامه.. تفاصيل جديدة في وفاة شخص بالبحر الأحمر

أثارت واقعة، وفاة شخص بين فكي سمكة قرش بالغردقة، ضجة في الأوساط العلمية، لا تقل عن نظريتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا زالت التحقيقات مستمرة للوقف على ملابسات الحادث.

وقال حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري في الغردقة لـ "العربية.نت"، إن القرش يبلغ وزنه نحو طن، وطوله أربعة أمتار فيما تبلغ فتحة فمه 80 سم.

وأوضح الطيب، أن سمكة القرش التهمت رأس وأذرع والنصف الأعلى لجسد الرجل.

اصطياد القرش

وتابع مؤسس جمعية الإنقاذ البحري، أن قرار السلطات باصطياد سمكة القرش القاتلة، مهمًا لمعرفة سلوكها وتحليلها، وسر التغير الذي طرأ عليها ومعرفة سلسلتها الغذائية، مشيراً إلى أن هذا النوع من أسماك القرش معروف أنه يعيش في مياه البحر الأحمر.

وأشار إلى أن حوادث التهام أسماك القرش في مصر نادرة مقارنة بحوادث مماثلة في أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا.

رقص معه قبل التهامه

قرش يهاجم غواص

وأردف أن الفيديو الذي نشرته السيدة لحظة الحادث أظهر أن القرش كان يلاعب الرجل ويراقصه على طريقة كلب البحر قبل التهامه.

وأعلن فريق علمي مكون من خبراء معهد علوم البحار، بمشاركة فنيين التحنيط والتشريح بالمعهد، الانتهاء من تشريح سمكة القرش المتسببة في حادث، شواطئ الغردقة وتمت عملية التشريح داخل الأكواريوم التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر.

أوضح التشريح أن القرش أنثى من نوع التايجر، فيما سيتم استكمال أعمال الفحص المعملي والتحنيط لسمكة القرش.

واستقبل معهد علوم البحار بالغردقة، سمكة القرش المتسببة في حادث الهجوم على أحد رواد الشواطئ بالغردقة، بعد أن تم صيدها.



وشارك فريق مكون من وزارة البيئة والمحميات ومعهد علوم البحار للفحص المعملي للسمكة، واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

وكانت وزارة البيئة وجهت فريق العمل المختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش، على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميًا لتحقيق أقصى درجات السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وقام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث، لفحصها والوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم، وبيان ما إذا كانت هى نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.