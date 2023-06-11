القرش الغدار.. هجوم يونيو يتكرر سنويًا والصيد الجائر متهم أول

حوادث أسماك القرش، باتت ظاهرة منتظمة تحدث كل عام تقريبًا في نفس الموعد، ولم يكن حادث قرش البحر الأحمر، الذي افترس شخص، هو الحادث الأول، لهجوم سمكة قرش على إنسان في مصر، بل تعددت جرائم القرش من بتر أعضاء، إلى عض أشخاص وترك علامات واضحة للذكرى على أجساد البعض.

حوادث أسماك القرش في مصر

في شهر يوليو 2022، في خليج سهل حشيش جنوب الغردقة، هاجم القرش امرأة، والتي كانت تسبح في المياه بمفردها، حين هاجمتها سمكة القرش، وقد أكدت لشريكها أنها ستعود لرفقتهم "خلال لحظات".

بعد الحادث نقلت إلى مستشفى النيل الخاص، فاقدة ساقها وذراعها، وتعذر إنعاشها، فماتت بنوبة قلبية.

في سبتمبر 2021، في الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط تعرض أحد الغواصين لهجوم من سمكة قرش.

نقل الغواص طارق خلف إلى مستشفى العلمين النموذجي، إثر ادعاء هجوم سمكة قرش خلال السباحة، على بعد نحو 3 كيلومترات في المياه وهو يعمل غواصًا، وبالكشف عليه تبين إصابته بجرح متهتك في الذراع اليسرى.

خضع المصاب لعملية جراحية كبيرة لخياطة الجرح التهتكي في يده اليسرى، والذي يبلغ طوله 20 سم بعرض 5 سم، وتظهر من خلاله عظام اليد في مستشفى العلمين.

في أكتوبر 2020، أصيب 3 أشخاص في هجوم لسمكة قرش بشواطئ جنوب سيناء، أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم، استدعت نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

في أبريل 2019 ، تعرض غواص، لعضة من سمكة قرش أبيض في ساقه، قبالة السواحل المصرية في البحر الأحمر، وعقب العضة، سارع الغواص للرجوع إلى قاربه بينما كانت ساقه تنزف، في حين توجهت سمكة القرش باتجاه معاكس.

وحاول الغواص البالغ من العمر 51 عاما، أن يرفع نفسه بسرعة إلى الأعلى عندما لاحظ اقتراب القرش منه، إلا أن الوقت كان قد فات.

في شهر أغسطس 2018، قٌتل شخص في هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بقايا بشرية عثر عليها على شاطئ في مرسى علم، وشكلت وزارة البيئة لجنة للتحقيق في الوفاة.

أغسطس 2017، تعرضت فتاة عمرها 25 عامًا لهجوم من سمكة قرش، أثناء مزاولتها السباحة والغطس بالمياه العميقة في قرية سياحية بمرسى علم.

وأعلنت وزارة البيئة، أن الفتاة تم إنقاذها ونقلها للمستشفى حيث تلقت العلاج وغادرتها الأحد.

ووجهت وزارة البيئة، بتشكيل لجنة من خبراء قطاع حماية الطبيعة والجامعات، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

أسباب هجوم أسماك القرش

ويرجع البعض السبب الحقيقي لتكرار هجمات أسماك القرش لعمليات صيد أسماك القرش الجائرة، والتي يستخدم فيها الصيادون ذبائح ودماء تزيد من وحشة وشراسة أسماك القرش وتعطشها للدماء، وتجذبها للسطح؛ ليسهل صيدها.

فيما يرى خبراء أن الشهر الجاري يتصادف مع موسم التزاوج لدى أسماك القرش، وبالتالي تكون الأسماك شرسة للغاية، وتحاول بكل طاقتها إبعاد المتطفلين عن منطقة نفوذها وسيطرتها بالتالي تهاجم السباحين والغواصين.