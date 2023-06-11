خطة مصرية جديدة لمواجهة مخاطر أسماك القرش بعد حادثة الغردقة

يدرس محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة كامل أبو علي، وضع خطة لمواجهة مخاطر أسماك القرش بعد حادثة الغردقة.

ووفقًا لمقع العربية وضعت السلطات المصرية خطة يتم دراستها الآن لمواجهة أسماك القروش .

خطة لمواجهة أسماك القرش:

وحسب تصريحات صحفية لمصادر مطلعة لموقع العربية، تتمثل تلك الخطة في اعتزام محافظة البحر الأحمر بإلزام الفنادق والقرى السياحية بوضع شباك صيد عازلة بمواصفات معينة تحددها اللجان المختصة، داخل البحر في نطاق شواطئها الخاصة لتحديد المسافة الآمنة المسموح فيها بالسباحة والغطس، من أجل منع تكرار الحادث وتجنب وصول أسماك القرش المفترسة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر.

تهدف الشباك إلى إعاقة وصول أسماك القرش إلى الشواطئ وأماكن تواجد المواطنين والسائحين في مياه البحر، حفاظاً على الأرواح ، ولضمان عدم تكرار حادث القرش، فضلاً عن بث رسالة طمأنة بين مرتادي الشواطئ.

قرش الغردقة

غلق المنطقة:

وعقب وقوع الحادث، أصدر محافظ البحر الأحمر قرار بغلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج أبو سومة جنوبا، وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية لحين الانتهاء من عمليات مسح الشواطئ، مع التنبيه على جميع الفنادق والقرى السياحية على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من استخراج نصف جسد الضحية من بطن السمكة القاتلة، حيث تم استخراجه على هيئة أشلاء قبل أن يتمكن القرش من هضمه.

فيما تخضع السمكة المتسببة في الحادث حاليًا إلى فحص معملي للوقوف على الأسباب العلمية التي أدت لهجومها على البشر، وذلك عقب نجاح فريق متخصص بوزارة البيئة في السيطرة عليها واصطيادها.

حادثة قرش الغردقة ليست الأولى من نوعها:

لم تكن تلك الحادثة المروعة الأولى من نوعها، ففي يوليو الماضي، أمرت السلطات المصرية بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة بعد أن لقيت سائحتان حتفهما إثر انقضاض سمكة قرش عليهما في سهل حشيش.

سمكة قرش

وقبل ذلك بشهرين، أصدرت محافظة البحر الأحمر قراراً بوقف جميع أنشطة الغوص المختلفة في منطقة شعاب "الفنستون" جنوب مدينة مرسى علم أسبوعًا، بعدما رصدت محميات البحر الأحمر ظهور قرش "التايغر المفترس" داخل المياه الإقليمية، عبر عدد من الغواصين الذين وثقوا بكاميراتهم وجوده.

وفي عام 2018، عثر على بقايا جثة سائح تشيكي في أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، كما قتل سائح ألماني خمسيني جراء هجوم سمكة قرش عام 2015 أثناء ممارسته السباحة خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، كما قتلت سائحة ألمانية سبعينية أواخر 2010 وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة في ثلاث هجمات لأسماك القرش بمدينة شرم الشيخ السياحية.