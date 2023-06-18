عبير الشرقاوي تفجر حقيقة غضب والدها عليها قبل وفاته بسبب ارتداء الحجاب

خرجت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن صمتها لتوضح حقيقة تبرأها من الفن وتحريمها له، بالإضافة إلى موقف والدها منها بعد ارتدائها الحجاب، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

عبير الشرقاوي تكشف حقيقة تبرأها من الفن

استنكرت عبير الشرقاوي المزاعم المتداولة على لسانها بأنها تُحرم الفن، وقالت: "تنويه .. منتشر بعض الكلام على لسانى بأنى باقول إن الفن حرام و الأعمال إللى بنشوفها حرام بنسبة 95% و إن أبويا غضب على بعد ما لبست الحجاب".

عبير الشرقاوي

وأضافت عبير الشرقاوي: "أولآ انا لا أحرم الفن فى المطلق فالفن رسالة سامية و مؤثرة فى الشعوب ربما أكون قد إنتقدت بعض الأعمال لما فيها من إساءه أو ترويج لمعصية و لكن من الصعب أن أطلق كلمات مثل 95% حرام .. دى مش الفاظى و أنا لست بمفتيه علشان أقول كده".

عبير الشرقاوي تكشف حقيقة غضب والدها عليها قبل وفاته بسبب الحجاب

كما نفت عبير الشرقاوي الأنباء المتداولة بشأن غضب والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي عليها بسبب ارتدائها الحجاب، حيث قالت: "أخيرآ و الأهم بابا الله يرحمه عمره ما غضب على بسبب الحجاب".

عبير الشرقاوي عبر فيسبوك

عبير الشرقاوي تهاجم مسلسل بطلوع الروح دفاعاً عن داعش: ايه الهبل ده ارحمونا

على صعيد آخر، كانت عبير الشرقاوي قد استنكرت فكرة مسلسل "بطلوع الروح" التي تعتمد على إظهار أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وهم يشربون الخمر قبل الذهاب للجهاد في سبيل الله، حيث وصفت هذا المشهد بـ "الهبل" فكيف يُظهرون من يعتبرون أنفسهم مجاهدين بأنهم يشربون الخمر وخونة.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح .. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة .. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة".

عبير الشرقاوي

وأضافت "الشرقاوي": "إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده، بقى معقولة البطل إللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم، وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته.. أرحمونا يا هبل.. خسارة الفلوس والله".

عبير الشرقاوي عبر فيسبوك

من عبير الشرقاوي

جدير بالذكر أن عبير الشرقاوي هى ابنه المخرج جلال الشرقاوي، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت فى التمثيل أثناء الدراسة، ثم قامت بدور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، عقب إعتزال الفنانة سهير البابلي، ثم عملت فى العديد من المسلسلات مثل (عمر بن عبدالعزيز، وهارون الرشيد).

قررت عبير الشرقاوي اعتزال الفن بعد زواجها ثم عادت للتمثيل مرة أخرى بعد اقناعها من قبل والدها، ومن أبرز أعمالها الفنية: (مسلسل مش ألف ليلة وليلة، ومسلسل الإمام الشافعي، وفيلم حلق حوش، وﻣﺴﺮﺣﻴﺔ عطية الإرهابية، ومسلسل هارون الرشيد)