جيهان قمري تهاجم الوسط الفني بتصريحات صادمة وتوبخ ياسمين صبري: اللي يزعل يتقمص

أثارت الفنانة جيهان قمري ضجة واسعة بتصريحاتها الأخيرة عن الوسط الفني وسر ابتعادها عنه اسنوات طويلة، بالإضافة إلى رأيها غير المتوقع في موهبة أبرز الفنانين والمشاهير، وذلك خلال لقائها التليفزيوني مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات" المُذاع عبر قناة "القاهرة اليوم" الفضائية.

جيهان قمري تكشف سر ابتعادها عن الوسط الفني

كشفت جيهان قمري عن سبب اختفائها وابتعادها عن التمثيل وخاصًة الدراما خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تتعامل بإعتبارها أصبحت خارج الوسط الفني، لأنها بالفعل أصبحت خارجه، فهي قليلًا ما تتلقى عروضًا من المنتجين والتي في كثير من الأحيان لا تناسبها فتضطر إلى رفضها.

جيهان قمري

وأضافت جيهان قمري: "أنا معملتش دراما من أربع سنين، واشتغلت مسرح مع الفنان محمد صبحي من سنتين، مش عارفة ليه مبيتعرضش عليا أدوار أو المنتجين يكلّموني، وبستغرب الناس اللي بتكلمني تقولي إيه ده أنتِ هنا؟؟، بقولهم ما أنا هنا عايشة في مصر هكون عايشة فين".

واستكملت جيهان قمري حديثها موضحة سر ابتعادها عن الوسط الفني حيث قالت: "عشان أنا مش مزيفة، ومبعرفش أقول لحد أنت حلو وحبيبي وآخده بالحضن، ومعرفش أقول لحد أنت عامل حاجة حلوة من ورا قلبي، شخصية صريحة وبديك في وشك زي ما بيقولوا".

جيهان قمري

وأردفت جيهان قمري: "بقالي 20 سنة في الوسط الفني عمري ما زعّلت حد، بخلّص شغلي وبمشي على طول جيهان قمري الممثلة انتهت في الاستوديو، معايا كل أرقام الفنانين لكني عمري ما اتصلت بحد وطلبت منه شغل، الفن دلوقتي كله شللية وكل شلة بتشتغل مع بعض على طول، وفي ناس بتعمل أدوار صغيرة وبتظهر في كذا عمل، ولكن أنا معرفش أعمل ده لأني مش كده، ودايماً طول عمري المخرج أو المؤلف اللي بيشوفوني في الدور بيبعتولي".

جيهان قمري تهاجم ياسمين صبري: ممثلة مش جامدة واللي يزعل يتقمص

وتطرقت جيهان قمري خلال حوارها للحديث عن أسباب هجومها على الفنانة ياسمين صبري في تصريحات سابقة، في حين دافعت عن النجمة دينا الشربيني ووصفتها بأنها ممثلة جيدة، حيث قالت: "قولت إن ياسمين صبري بتتصور كتير لأن في حاجات معينة بتبقى أوفر، ووقتها كنت بتسأل على أكتر من اسم وشفت من الناس دي كلها وأحسن حد فيهم دينا الشربيني".

جيهان قمري وياسمين صبري

واختتمت جيهان تصريحاتها قائلة: "ياسمين صبري قمر وشكل يجنن وموديل تحفة وأيقونة، ومفيش دور شفته ليها قلت واو عليها، واللي يزعل يزعل ويتقمص، بس هي ممثلة مش جامدة".