بوريل: نهر النيل شريان أساسي للدولة المصرية (شاهد)

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل، أهم المباحثات والملفات التي ناقشها مع سامح شكري، وزير الخارجية.

وقال بوريل خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، اليوم الأحد، إن المباحثات مع شكري تطرقت لعديد من القضايا المشتركة بين الجانبين.

واستطرد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي تجلب المصالح بين الجانبين، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتطوير العلاقات ومنها مثلا ملف الطاقة المتجددة.

وواصل بوريل أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتعزيز التعاون المشترك والوصول لافضل نتيجة ممكنة، لافتا إلى أن العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي هامة ويتطلع الاتحاد الاوروبي للاستثمار في مزيد من المشروعات.

وأكمل أن الاتحاد الأوروبي ومصر لديهما رؤية وحوار نسعى لتحقيقه، لافتا إلى أن الازمة السودانية أحد أهم الملفات للجانب المصري الذي يستضيف عشرات الالاف من اللاجئين السودانيين، مؤكدا على ضرورة مساعدة مصر في هذا الإطار.

وأفاد بأن مصر ركنا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالقارة الافريقية لان مصر دورها أساسي في حل كافة الصراعات ولا يمكن أي حل لأي أزمة دون توافق بين كافة الاطراف، مؤكدا على وجود دور رئيسي للاتحاد الاوروبي في التعاون مع مصر لوضع حد لعصابات الهجرة غير الشرعية.

ونوه إلى وجود اطار للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي، موضحا ان القارة الافريقية تحتاج لتنمية ومشروعات لحل الازمات التي تواجه بعض الدول الافريقية ومنها الصومال وغيرها، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت لقضية سد النهضة الاثيوبي والازمة في ليبيا والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن نهر النيل يعد شريانا أساسيًا للدولة المصرية والاتحاد الاوروبي سيبذل المزيد من الجهود لارساء الاستقرار.

وقال بوريل إن المباحثات تطرقت للازمة الاوكرانية الروسية الراهنة، منوها إلى الازمة التي تعاني منها بعض الدول خاصة في قطاع الازمة بعد اندلاع الازمة، مؤكدا أن أوكرانيا حريصة على ارساء الاستقرار والسلام.

سامح شكري يستقبل جوزيب بوريل

استقبل سامح شكرى وزيـر الخارجية، الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وستعقد جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد استقبل اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الامين العام، المستشار جمال رشدي، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت الي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث ان الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل علي تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسى القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.