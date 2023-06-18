أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين.

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الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 20 مليون يورو لدعم اللاجئين

وشدد بوريل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة مضاعفة الجهود الاوروبية مع مصر وتسريعها؛ من أجل إيجاد حل مستدام لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب يوريل عن ترحيبه بوقف إطلاق النار في السودان، قائلا “نشجع الحلول السلمية للصراع”