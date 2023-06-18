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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 20 مليون يورو لدعم اللاجئين

جوزيب بوريل، مسئول
جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي

أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين.

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وشدد بوريل خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة مضاعفة الجهود الاوروبية مع مصر وتسريعها؛ من أجل إيجاد حل مستدام لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعرب يوريل عن ترحيبه بوقف إطلاق النار في السودان، قائلا “نشجع الحلول السلمية للصراع”

 

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