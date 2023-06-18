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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

احالة المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة للمحاكمة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

احالت  نيابة الأميرية، اليوم الأحد، عاطلين إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من داخل محل بالأميرية.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من صاحب محل للهواتف المحمولة باكتشافه سرقة مجموعة من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه.

صحة البلاغ

 

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لأحدهم معلومات جنائية.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 32 هاتف محمول جديد مختلف الأنواع، 10 هاتف محمول مستعمل، أجنة حديدية، جاكوش.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بأنهم نظرا لترددهم على المنطقة محل البلاغ حضر فى أذاهنهم سرقة المحل لبيع الهواتف والكسب منها  وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهواتف، وأقر بأن كافة المسروقات المستولى عليها من المحل ملكه واتهمهم بالسرقة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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