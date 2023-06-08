حملة مكبرة للطب البيطري بحي الأميرية للتأكد من سلامة اللحوم

شن المهندس خيرى أحمد رئيس حى الأميرية حملة مكبرة للطب البيطري وصحة وتموين بسوق الفردوس وشارع التحرير وشارع ابو بكر وشارع السواح وشارع الكابلات، وذلك للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالف بحضورادارة البيئة وإدارة المتابعه وإدارة الاشغالات.

وياتي ذلك بناء لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة والدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وذلك للحافظ على سلامة المواطنين ومنع اي تلاعب .

يذكر أن الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تابع فعاليات أعمال القافلة الطبية أمام قصر ثقافة روض الفرج، للاطمئنان على سير خدماتها الطبية المقدمة للمواطنين على أكمل وجه.

ورافق نائب المحافظ، المهندس حماده رزق رئيس حي روض الفرج، والأجهزة المعاونة له، وتابع اعمال القافلة الطبية التي تضم كافة التخصصات للكشف على المواطنين، وأكد الدكتور حسام الدين فوزي، خلال متابعته على إتخاذ كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمواطنين، وتوفيرها لهم بصورة منظمة وميسرة.

مهندس الحي يفحص اللحوم

وفي سياق اخر شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط ٢ عجل بقرى وزن ٦٥٠ كجم ذُبحا خارج المجازر ، و٢ ختم مزور وألوان مقلدة للايهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، كما تم ضبط ٧٠ كجم كبدة مستوردة ، و٣٥ كجم بسطرمة ، و٢٥٠ كجم لحوم مفرومة ، و١٥٥ كجم مصنعات دواجن ، و٢٥ كجم سجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى .