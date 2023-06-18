دعاء الامتحان.. اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت

دعاء الامتحان، يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، تزامنا مع الامتحانات في الأيام الحالية، سائلين الله أن يوفقهم في كل خطوة.

اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت فرده إليّ عند حاجتي إليه انك على ما تشاء قدير و حسبنا الله ونعم الوكيل، ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا، ربي إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

ربي افتح لي أبواب حكمتك، وأنشر علي من رحمتك، اللهم الهمني علما أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك.

دعاء الامتحان.. اللهم إني توكلتُ عليك

نسألك اللهم يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء، أن تيسر علينا الصعاب، اللهم إن مَن اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، اللهم أنت المنتصر فانصرنا، وأنت القوي فثبتنا، ولا تكتب علينا الخذلان والهوان.

اللهم إني توكلتُ عليك، وفوضتُ أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، ارزقني يا الله الحكمة والمعرفة والعلم، وثبات الذهن والعقل والحلم، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.

دعاء الإمتحان لطلاب الثانوية العامة

اللهم يا عظيم السلطان ياقديم الإحسان يا دائم النعماء، اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر، ربي إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا عني قربه، وبارك لي فيه يارب العالمين.

اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك يا ودود يا لطيف أن تكتب لنّا النجاح، اللهم إن من توكل عليك فلن يخيب.. ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك، فقد هُدي إلى صراط مستقيم.

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا.