كشف ملابسات فيديو تحطيم بلطجية سيارات في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتحطيم نوافذ سيارتين متوقفتين بجانب الطريق وسرقة ما بداخلهما بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وبحوزتهم كلاب بالتعدى على المارة بالضرب والسب محدثين إصابات بهم .

وبالانتقال إلى محل البلاغ تم ضبط كلٍ من طرف أول (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (عدد 3 قطع أسلحة بيضاء) ، طرف ثان (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 قطع أسلحة بيضاء) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقر أحد المتهمين من الطرف الأول بنشوب مشادة كلامية بينه وأحد المتهمين من الطرف الثانى لتسبب الكلب الخاص بالمتهم الأخير فى إحداث إصابه به بالقدم فقام على إثرها بالاستعانة بمُناصريه والتوجه للمنطقة محل سكن الأخير وقاموا بالتعدى عليه وأقاربه بالضرب، ما تسبب فى وجود بعض التلفيات بالزجاج لعدد 4 سيارات تصادف توقفها بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.