السعودية : سقيا الماء توفر 20 مليون عبوة ماء للحجاج

أكدت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة مواصلة تنفيذ برامج "سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام" بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج في عرفة ومزدلفة، فضلاً عن عدد المستفيدين من برامج السقيا في منافذ الحرم المكي بأكثر من 3 ملايين مستفيد.

وأشار عايض بن درهم، رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج سقيا الحاج في العام الماضي بلغ مليونين و62 ألفا و110 حجاج ومعتمرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد/.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية الدكتور أيمن بن سالم غلام أن التوقعات تشير إلى حرارة الطقس بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43-45) درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27-30) درجة مئوية، خلال موسم الحج لهذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده غلام، اليوم بمرصد منى لاستعراض حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتنشط الرياح السطحية خلال النهار، ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.

وأوضح الدكتور أيمن غلام أن المركز يعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة تشمل المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة ورادارات الطقس وصور والأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأوتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية أنه تم تجهيز مركز إعلامي وتوعوي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية وأيضا برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، حيث يقوم ببث نشرات الطقس اليومية ورسائل توعوية بلغات متعددة لتساعد الحجاج والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس، منوها بتنفيذ جائزة المركز الوطني للأرصاد لأفضل "الأعمال الإعلامية والتوعية" لموسم حج هذا العام تشمل وسائل الإعلام والجهات الحكومية والمشاركة بهدف تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودوره المهم في أعمال الحج.

حظر أسطوانات الغاز بمخيمات الحجاج

وفي سياق متصل أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) فقد أوضحت المديرية أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأشار "الدفاع المدني" أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وبين أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.