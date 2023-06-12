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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نصائح ضرورية للحجاج .. ماء زمزم كلمة السر

قدّمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إرشادات مهمة بشأن التعامل مع الزحام أثناء أداء فريضة الحج.

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وشددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة تجنب التدافع وارتداء الكمامة والالتزام بتوجيهات الأمن والتريث والتأني، أثناء الحج.

نصائح ضرورية للحجاج

ونصحت بضرورة تقليل الأمتعة حال القدوم إلى أداء المناسك حيث تضمن معرفة الحاج بالأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة رحلة أسهل له.

وكانت قد أكدت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة شراء عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة، لافتا إلى إنه حال شراء عبوات زمزم، يتم الذهاب إلى نقاط البيع المعتمدة.

وتباشر وزارة الحج والعمرة، إجراءات عالية الدقة بهدف تسهيل وصول الحجاج وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتقديم أفضل الخدمات لهم عبر البرامج المعتمدة من خلال كوادر بشرية مدربة.

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