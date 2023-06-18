الإيقاع بقضية تهريب بضائع عبر المنافذ

كثف قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط قضية .

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية .

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وجيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (2) قضية .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2062) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (29) قضية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (232) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات" تم ضبط عدد (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كشف ملابسات النصب على المواطنين في المنوفية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين - مقيمين بالمنوفية) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمارالعقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (إثنين من مالكىإحدى شركات التجارة والإستثمارالعقارى- مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية).. بممارسة نشاطإحتيالىمـن خـلال تلقـيهما مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـىإستثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال الإستثمارالعقارى مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم مـمـا مـكـنـهما مـن الإستيلاء على مبلغ (6,4 مليون جنيـه) مـن المبلغين وتوقفا عـن سـداد أصـول المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليهاكما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان..وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامىعلى النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.