مطار مرسى علم يستقبل رحلة داخلية و20 دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء رحلة داخلية تابعة لشركة مصر للطيران و20 رحلة طيران دولية تضم 4 رحلات من التشيك و7 رحلات من بولندا و3 رحلات من ايطاليا ورحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا، و رحلة من هولندا ورحلة من لكسمبورج ورحلتين من المانيا.

و يأتى ذلك ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل خلال الاسبوع من 11 دولة أوربية من ألمانيا و بولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا. بدءا من يوم السبت الماضى وحتى يوم الجمعة المقبلة ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الدخول للوافدين بدءا من وصولهم الى المطار وختى نقلهم الى الفنادث للاستمتاع بإجازاتهم على شواطىءمرسى علم

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.