ضبط 249 قضية مخدرات في حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(249) قضية مخدرات ، (42)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (60227) حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (249) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (269) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,847 كيلو جرام).

كمية من زهرة الخشخاش المخدر وزنت ( 154 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (46,920 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (22,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,823 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,001 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,695 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (370جرام).

عدد (1616) قرص مخدر.

ضبط 42 قطعة سلاح ناري

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (42قطعة سلاح نارى بحوزة34متهم).. وذلك على النحو التالى:

(3) بنادق آلية.

(2) بندقية خرطوش .

طبنجة .

(36) فرد محلى.

(45) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (172) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (60227) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى

(201) حكم جناية.

(16707) حكم حبس جزئى.

(3406) حكم حبس مستأنف.

(31682) حكم غرامة.

(8231) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (متهمان) إرتكبا

(6) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21809) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين تم فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.