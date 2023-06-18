كاسبرسكي تعود بقمة محللي الأمن SAS أكتوبر المقبل

أعلنت كاسبرسكي عن عودة القمة الحصرية لمحللي الأمن المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2023 بمدينة فوكيت التايلندية. ووجهت الشركة دعوات إلى متخصصي الأمن السيبراني للانضمام إلى الحدث العالمي بهدف المشاركة في مناقشة المشهد المتطور لأمن تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تبادل خبراتهم حول أحدث التهديدات السيبرانية وأكثرها تعقيدًا.

يُعد هذا المؤتمر الذي تنظمه كاسبرسكي منذ العام 2009، حدثاً سنوياً يجمع بين كبار باحثي أمن تكنولوجيا المعلومات جهات القانونية العالمية والأكاديميينوالمسؤولين الحكوميين. ويتمثل الهدف الأساسي من تنظيمه في تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يجعل منه منصة مثالية للمشاركة في المناقشات، وتبادل المعلومات، وعرض أحدث التطورات في مجال البحث والتكنولوجيا.

وكان يتعين على منظمي المؤتمر في السنوات الأخيرة التكيف مع الوباء، والتحول إلى حدث افتراضي بسبب المخاطر الصحية وقيود السفر، ومنع التفاعلات الشخصية. ومع ذلك، سيعود الحدث في خريف هذا العام إلى نسق الحضور الفعلي بهدف التواصل وتعزيز العلاقات لتعميق المعرفة وفهم المشهد المتطور للتهديدات المختلفة من زوايا ووجهات نظر متباينة.

قال كوستين رايو، مدير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي: "نفتقد كثيرًا الأجواء الفريدة التي تسود عادة عند تنظيم قمة محللي الأمن، خصوصًا وأنها اشتهرت بحيويتها وطابعها الناجح بين المشاركين. ويسعدنا عودتها مجددًا إلى نسق الحضور الشخصي المباشر، لاسيما وأنها تتيح لنا مرة أخرى الاتصال والتعاون والتفاعل مع بعضنا بعضًا. إن فرحة اللقاء من جديد مع الأصدقاء والزملاء القدامى، وما تحمله القمة من إثارة لاكتشاف الرؤى والتطورات الجديدة، توفر لنا احتمالات كثيرة، ونتطلع للترحيب بمحللي ومحترفي الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذا الحدث الفريد".

وتم وضع برنامج مؤتمر محللي الأمن 2023 للتركيز على أهم اتجاهات الأمن السيبراني التي ظهرت خلال العام الماضي، بما في ذلك التهديدات المتقدمة المستمرة الحديثة والمكتشفة مؤخراً، من أجل تقديم معلومات حول الهجمات الإلكترونية الأشد تعقيدًا، واستكشاف أحدث الأدوات المتقدمة والتقنيات التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون في جميع أنحاء العالم.

وتم توجيه الدعوات للراغبين في تقديم الأوراق الآن بالنسبة إلى الباحثين والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، حيث يمكنهم المساهمة في المؤتمر من خلال تقديم مقترحاتهم. ويعد الحدث فرصة مهمة للباحثين لمشاركة خبراتهم ونتائج البحوث والأفكار مع جمهور عالمي من قادة الصناعة والخبراء.