الأحد 18 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

هافيرتز يطلب من تشيلسي الرحيل إلى آرسنال

هافيرتز
هافيرتز

مازال آرسنال يعمل على إتمام صفقة مهاجم جديد من أجل تعزيز صفوف المدفعجية للموسم الكروي الجديد 2023-2024، بعدما حل وصيفا في النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويستهدف آرسنال التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز مهاجم تشيلسي من أجل ضمه لصفوف البلوز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن هافيرتز وافق على الانتقال إلى صفوف نادي آرسنال بعدما تفاوض مع النادي الإنجليزي بشأن الإنضمام إليه، ولم يمانع اللاعب.

ودخل نادي آرسنال في مفاوضات قوية مع إدارة تشيلسي من أجل التعاقد مع النجم الألماني هافيرتز وبات الجانرز قريبا من الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب ، ويستعد لتقديم عرض كبير بعدما رفض البلوز العرض الأول.
وتابعت التقارير، أن تشيلسي طلب 87 مليون يورو من أجل بيع هافيرتز، وسط رغبة اللاعب الألماني في الرحيل عن صفوف البلوز.

وكان هافيرتز من سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ليتوج البلوز بالبطولة الأوروبية على حساب مانشستر سيتي. 
ويملك هافيرتز عقدا مع تشيلسي يمتد حتى عامين مقبلين أي حتى عام 2025.
 


خماسي تشيلسي يقترب من الدوري السعودي


وضعت اندية الدوري السعودي للمحترفين خمسة لاعبين من صفوف فريق تشيلسي الانجليزي ضمن خطتها لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وفقة لخطة وزارة الرياضة السعودية للفترة المقبلة.

ارتبط اسم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي؛ بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء في اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي مع نادي تشيلسي اسماء 5 لاعبين من البلوز من المتوقع وجودهم في دوري روشن للمحترفين بالموسم المقبل 2023-2024.

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي سيمتلك نسبة الـ75% من الأندية، أم عن باقي النسبة فستكون الـ25% المتبقية للمؤسسات غير الربحية.

وصل وفد سعودي لانجلترا، اليوم الأحد، بالتحديد في لندن، للتفاوض مع ثلاثي الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي ، و هم  ادوارد ميندي حارس المرمى، و حكيم زياش في مركز الجناح و اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي في قلب الدفاع.

 

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أندريه أونانا خارج حسابات تشيلسي بفرمان بوكيتينو

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