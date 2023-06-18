تكريم مراقب أول الصحة المهنية بالشرقية لبلوغه سن المعاش

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في جو من السعادة والبهجة والمودة والتآخي في حفل تكريم اسمير محمد حسن، مراقب أول الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لبلوغه السن القانوني للمعاش، في حضور مديرة إدارة الصحة المهنية، ومراقب أول الوقائي بالمديرية، وعدد من الزملاء العاملين بالمديرية.

أثنى وكيل الوزارة على أداء عمل الموظف سمير محمد خلال الفترة السابقة، ودوره في خدمة المواطنين والعاملين بالمنظومة الصحية، مشيداً بجهوده المبذولة والمخلصة لخدمة القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكداً بأنه كان مثالاً يحتذى به للأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، ولم يدخر أي جهد في القيام بواجبه، وهو ما ظهر جلياً من خلال حب الناس له وحرصهم على المشاركة في هذه الاحتفالية.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور هشام مسعود بتقديم درعاً تذكارياً لمراقب أول الصحة المهنية بالمديرية، تقديراً لدوره البارز خلال الفترة السابقة، متمنياً له دوام الصحة والعافية وحياة سعيدة خلال الفترة القادمة، والذي أعرب عن شكره وتقديره لوكيل الوزارة على هذا التكريم وهذه اللفتة الطيبة.