نجم الأهلى يقود تشكيل تونس المتوقع أمام غينيا الأستوائية

يخوض المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مواجهة سهلة أمام نظيره منتخب غينيا الأستوائية والمقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب مالابو الجديد في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

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وضمن منتخب تونس تأهله إلي نهائيات أمم إفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات ، إذ تعد مباراة اليوم بمثابة تحصيل حاصل

يواجه نسور قرطاج منتخب غينيا الأستوائية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ احداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والتي تذاع بشكل حصري عبر" beIN Sports HD 3 " الناقل الحصري لمباريات البطولة.

تشكيل تونس المتوقع

من المتوقع أن يبدأ جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة، علي العابدي، ياسين مرياح، منتصر الطالبيو

خط الوسط: عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري

خط الهجوم: حمدي العبيدي، هيثم الجويني، محمد الضاوي كريستو

ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

ويتصدر نسور قرطاج جدول ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات الأمم الأفريقية برصيد 10 نقاط ، بفارق نقطة عن غينيا الأستوائية صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط .

فيما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، يليه منتخب بواتسانا في المركز الرابع برصيد نقطة.

1- تونس : 10 نقاط.

2- غينيا الأستوائية : 9 نقاط.

3- ليبيا : 3 نقاط.

4- بواتسانا : نقطة واحدة.

في سياق متصل تقام اليوم أربع مواجهات نارية بتصفيات كأس الأمم

إفريقيا الوسطي × أنجولا، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية.

زامبيا × كوت ديفوار، تقام الساعة 4 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 FR.

ليسوتو × جزر القمر، تقام الساعة 5 بتوقيت مصر والسعودية.

تونس × غينيا الاستوائية، تقام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 3

المغرب × جنوب إفريقيا، تقام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 4

بوتسوانا × ليبيا، تقام الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2

السنغال × بنين، تقام الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 FR.