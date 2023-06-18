منطقة الشرقية الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل 3 وظائف بإدارة العاشر من رمضان

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد بإدارة العاشر من رمضان ندبًا تسييرًا للعمل بصفة مؤقتة، للتخصصات التالية ( رياضيات / دراسات/ لغة عربية).

واوردت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في بيانها منذ قليل، شروط الوظيفة، وهي أن يكون حاصلل على مؤهل عال أزهري، وأن يكون على درجة معلم أول لمادة التخصص، والا يكون حاصلًا على جزاء إداري أكثر من عشرة أيام، وغير محال للتحقيق، وأن يتمتع بحسن السيرة بين أقرانه، وأن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل لآخر عامين متتالين.

وأشارت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة، وهي طلب ترقية حديث من إدارة التنسيق، صورة من آخر ترقية على الكادر، صورة للمؤهل الدراسي.ط، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل التربوي لغير خريجي التربية، صورة لاجتياز كادر المعلم، صورة مباشرة عمل لأول مرة، صورة من خطاب التعيين، صورة لآخر تقريرين متتاليين.

وذكرت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه من يرغب في التقدم للوظائف المذكورة ممن تنطبق عليه الشروط، أن يتقدم بطلب إلى مدير الإدارة في موعد غايته خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من اليوم الأحد، علمًا بأنه لن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة بعد الموعد المحدد.