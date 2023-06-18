ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري عدة حملات على الجزارين ومحلات بيع اللحوم بالأسواق العامة، بدائرة مركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين. جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن محمد عادل مدير المديرية، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم، وإدارة تموين سنورس. وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى عددا من الجزارين بناحيةبندر سنورس، وذلك خلال حملة مشتركة بين مسئولي مديرية الطب البيطري، ومسئولى مديرية التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين بالفيوم.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للإشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

ضبط 17 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

وأضاف “ عادل”، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالفيوم، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين، قد تمكنت من ضبط 17 كيلو من اللحوم البقرية، قبل بيعها للمواطنين، وبتوقيع الكشف الطبي البيطري عليها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى تحرير عدد 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة، وتحرير محضر ضد الجزارين المخالفين بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعددا من مخالفات المخابز، ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.