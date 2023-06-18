الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصحة.. 6 أضرار خطيرة للتدخين تقضى على الصحة

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلنت وزارة الصحة والسكان عن أضرار التدخين مشيرة إلى أنه يضعف وظائف الرئتين ويسبب الإصابة بقرحة المعدة كما يسبب حدوث إجهاض بالإضافة إلى أنه سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.

 

وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

 

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