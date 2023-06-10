«الصحة»: «متحدون ضد التدخين» تصل إلى 50 مليون شخص فى مصر والدول العربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح الحملة التى أطلقتها مصر تحت شعار «متحدون ضد التدخين» فى الوصول إلى 20.1 مليون مستهدف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 8.5 مليون من خلال التلفزيون والراديو، وذلك فى مدة لا تزيد على 9 شهور.

ورصدت الوزارة ارتفاعًا فى أعداد المكالمات التى يستقبلها الخط الساخن للإقلاع عن التدخين التابع للوزارة خلال فترة الحملة التى انطلقت 26 سبتمبر 2022 فى مصر وفلسطين والأردن والعراق، بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، والصحة الدولية للتنمية، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية «امفنت».

متحدون ضد التدخين

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى أن الحملة وصلت إلى ما يقدر بنحو 29 مليون شخص فى مصر، و25 مليون مستهدف فى العراق، و3 ملايين فى الأردن، وأكثر من 2.5 مليون فى فلسطين.

وأكد الدكتور وجدى أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أن الحملة ستواصل العمل فى محاربة التدخين والتشجيع على الإقلاع عنه وزيادة الوعى بمخاطره، لافتًا أنه يمكن الوصول إلى الحملة من خلال الرابط الآتى: www.unitedagainsttobacco.org.

يذكر أنه وفقًا لاستطلاع الرأى حول سياسات منع التدخين المفروضة فى المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات الذى أجرى فى المملكة الأردنية، فإن الحملة حققت نجاحات بارزة، إذ تضاعفت أعداد الزيارات لعيادات الإقلاع عن التدخين خلال الحملة بواقع 865 زيارة قبل (مارس – مايو) مقارنة بـ1,392 زيارة طوال مدة الحملة خلال (يوليو – أغسطس)، وتم الوصول من خلال التليفزيون لما يقدر بـ52% من المواطنين فى الأردن، بينما وصلت الحملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى لـ37% فى الأردن، كما تم تغيير الفكر باقتناع بأضرار التدخين لـ72%، وأيد أكثر من 90% ممن شملهم الاستطلاع.