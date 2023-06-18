جلسة فنية بين لاعبي الزمالك وأوسوريو على هامش المران

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعقد جلسة فنية مع لاعبي الأبيض على هامش المران الصباحي اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبل في مسابقة كأس مصر .



وشدد أوسوريو خلال الجلسة الفنية على أهمية المواجهة المقبلة في منافسات بطولة كأس مصر أمام فاركو.

إيضاح بعض الجمل ..

و قام المدير الفني للأبيض بشرح عدد من الأفكار الفنية للاعبيه والمراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة فاركو المقبلة في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.



فيما خاض ثلاثي الزمالك محمد عواد، مصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي اليوم الأحد.

وانتظم الثلاثي في خوض مجموعة من الفقرات التأهيلية الخفيفة ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمواجهات المحلية والعربية المقبلة.



وشارك ناصر منسي مهاجم الفريق الأول بالأبيض في التدريبات الجماعية للفريق ، بعد حصوله على راحة من المشاركة في مران الأمس بسبب بعض الظروف الخاصة.