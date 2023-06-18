ميدو يكشف تفاصيل تجديد عقد سيف الجزيري مع الزمالك ورغبة أوسوريو
كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل تجديد عقد سيف الجزيري مع الزمالك لمدة موسم إضافي.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف الجزيري عقده امتد لموسم إضافي، وتم تعديل بعض البنود في عقده حتى يصبح لديه موسم إضافي مع الزمالك".
وأضاف: "الجزيري في قائمة هدافي الزمالك الأجانب عبر التاريخ رغم أنه شارك مع الفريق لمدة موسمين ونصف فقط".
وواصل: "الأهم من ذلك أن أوسوريو يريد سيف الجزيري ولديه قناعة كاملة بإمكانات اللاعب وأهميته في الفريق".
واختتم: "بعض الصفحات يمولها أعداء الزمالك لا تسمعوا لها".
ميدو يكشف صفقات الزمالك في الانتقالات الصيفية:
أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط ضمن خطة دعم الفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي".
وأضاف: "لا نسمح لبعض الأندية أن تفتح مزادات على بعض اللاعبين على حساب الزمالك".
واختتم: "الزمالك يعلم جيدًا المراكز التي يحتاجها بالأسماء، وهناك تواصل دائم مع خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، للأخذ برأيه حول إمكانية التعاقد مع اللاعبين".