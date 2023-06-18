بيت العائلة المصرية ببرلين يهاجم مشجع الزمالك بالمغرب..غير وطني وأساء لمصر(فيديو)

استنكر علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، تصرفات مشجع الزمالك الذي سافر لحضور مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، معقبا: “ ما حدث من مشجع الزمالك إساءة لسمعة مصر”.

وأكد علاء ثابت، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، عدم وجود رابطة للزمالك في المانيا كما أدعى مشجع الزمالك في مطار المغرب ولكن توجد جالية محترمة تحب مصر والانتماء للعبة والرياضة المصرية.

مشجع الزمالك لا يمثل المصريين في الخارج ومكروه من الجالية

وأوضح أن مشجع الزمالك لا يمثل المصريين في الخارج وهو يقيم في فرانكفورد ومكروه من الجالية المصرية وغير وطني، قائلا: "إحنا كمصريين عارفين مين مع الدولة ومين ضد الدولة المصرية وهو من العناصر اللي ضد الدولة المصرية".

وتابع: "ما قاله مشجع الزمالك من حصوله على دكتوراه في العلوم السياسية غير صحيح وهو ليس دكتور ولا حاجة وهو كان بيرقص في فرقة رضا ثم اشتغل في بيع بدل الرقص وهذا لا يعيب ولكن ما يعيبه إخفاء حقيقته".

ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخ النادي بعد التعادل مع الوداد المغربي، بهدف لكل منهما في الدار البيضاء، ليحقق الفوز 3-2 في مجموع مبارتي النهائي.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023 على حساب الوداد المغربي.

كتبت وكالة «رويترز» العالمية: «العملاق المصري الأهلي يفوز بـ دوري أبطال أفريقيا بالتعادل في ملعب حامل اللقب الوداد، بفضل هدف متأخر جعل النتيجة الإجمالية 3-2».

وقالت «فرانس 24» الفرنسية: «الأهلي يكسر رقمه القياسي في ألقاب دوري أبطال أفريقيا بالبطولة رقم 11».

وأشارت «فرانس 24»، إلى أن الأهلي سجل 27 هدفًا في 14 مباراة في طريقه لحمل الكأس الأفريقية، منها 4 جاءت بتوقيع محمد عبدالمنعم صاحب هدف التتويج.

وتابعت: «الأهلي حصد 4 ملايين دولار أمريكي بينما بات مارسيل كولر أول مدرب سويسري يفوز بالكأس الأفريقية».

وعلقت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه ليصبح سادس فريق يتأهل لمونديال الأندية 2023».

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النسخة التي ستقام في المملكة العربية السعودية ستكون الأخيرة التي تلعب بالنظام الحالي قبل أن تتم زيادة عدد المنتخبات إلى 32 في نسخة 2025.

وقالت صحيفة «ريكورد» البرتغالية إلى أن الأهلي حقق لقبه الحادي عشر، مشيرة إلى أن 4 ألقاب للأحمر جاءت تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه.

وقالت صحيفة «دي تليجراف» الهولندية: «الأهلي انتقم من الوداد الذي تفوق عليه في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا».

وأشادت صحيفة «ذا ساوث أفريكان» الجنوب أفريقية بمواطنها بيرسي تاو، نجم الأهلي، قائلة: «بيرسي تاو يصنع تاريخاً مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا».

وتابعت الصحيفة: «فوز الأهلي كان معناه أن اللاعب بات الأول في تاريخ جنوب أفريقيا الذي يفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين».