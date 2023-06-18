مدرب شباب السلة: منتخب مصر مستعد لتقديم الأفضل في كأس العالم

تحدث الكندي كيربي شيب المدير الفني ل منتخب مصر للشباب لكرة السلة تحت 19 عامًا في تصريحات صباح اليوم الأحد عن استعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها المجر .

وتقام بطولة كأس العالم في المجر بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل.

وقال كيربي شيب : "تجربة رائعة ان تحصل على فرصة للعب ضد الأفضل في العالم واختبار نفسك. الأكثر روعة من ذلك أن تحمل علم بلدك على صدرك. هذا شرف عظيم للاعبين ولي ولجميع طاقم العمل لذلك نتطلع حقًا إلى هذا الأمر".

‏‎وأضاف: "هذا تحدٍ كبير، نعرف أن صربيا بالتأكيد واحدة من أقوى الفرق العالمية في كرة السلة. البرازيل كذلك فريق رائع وقدم مستويات جيدة جدًا في تصفيات الأمريكتين العام الماضي".

وأكمل: "كذلك فعلت اليابان العام الماضي في التصفيات الآسيوية. نعلم أنها مجموعة صعبة بالتأكيد، ولكننا مؤمنون بفرصتنا. نحن سعداء بهذه المجموعة، سيكون تحديًا هائلاً لكنني أعرف أننا جاهزون له".

‏‎وواصل كيربي: "أعتقد أن لدينا مجموعة جيدة حقًا. لدينا بالتأكيد مجموعة قوية ومن الصعب التحدث عنها بصفة عامة. أعلم أن لدينا آمال كبيرة تأتي من فريقنا الأول ، الذي قام بعمل هائل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم هذا العام".

كيربي: نأمل أن نرتقي بمستوى كرة السلة المصرية

واستطرد: "قام المدرب روي رانا بعمل رائع مع تلك المجموعة من اللاعبين ورفع مستوى طموحنا بشكل عام، نحن بالتأكيد نحب هذا التحدي، وهذا يدفعنا لرفع سقف توقعاتنا، نأمل أن نرتقي بمستوى كرة السلة المصرية، ونأمل أن نتمكن من ذلك كما فعل الفريق الأول. وأن ندفع كرة السلة المصرية إلى الأمام على كل المستويات".

واختتم المدير الفني ل منتخب مصر حديثه: "‎يجب علينا بالتأكيد أن نمتلك العقلية الصحيحة التي تجعل الجميع يعلم أننا هنا للمنافسة. نحن هنا لاختبار أنفسنا ضد الأفضل في العالم ، ويمكننا بالتأكيد رفع مستوى كرة السلة الخاص بنا ونتوقع أن نفعل ذلك. كما تعرفون، في كل مباراة وكل مسابقة نواجهها نتطلع إلى التحدي. هؤلاء الرجال مستعدون لتقديم الأفضل".