مقام الزاهد الصوفى أبوالحسن الشاذلى للزيارة فقط

للعام الخامس على التوالى

مقام سيدى أبو الحسن الشاذلى.. بعد توقف الاحتفالات خلال الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا لن يتم السماح بإقامة المولد خلال هذا العام أيضاً والذى كان يبدأ أول أيام شهر ذى الحجة و ينتهى في 9 من ذى الحجة (وقفة عرفات).

مسجد أبو الحسن الشاذلى

هذا وسيتم السماح بالزيارة فقط للضريح، طبقًا لقرار وزير الأوقاف بالسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفق التعليمات المنظمة.

يأتى ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بتوفير وتكديس المياه لزوار المقام الذين يتوافدون من مختلف محافظات مصر،

كذلك تم الانتهاء من الاستعدادات الأمنية عن طريق نشر الكمائن الشرطية وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية على طول الطرق المؤدية لوادي حميثرة، حيث يوجد مسجد وضريح قطب الصوفية.

أبو الحسن الشاذلى

مسجد وضريح قطب الصوفية يعتبر من أقدم مساجد البحر الأحمر ويقع على بعد 150 كيلومترا جنوب مدينة مرسى علم، في وادي حميثرة يرتحل إليه عشرات الآلاف في أول أيام شهر ذو الحجة ويطلق الصوفية والمحبون على ذلك اليوم الحج الأصغر

المسجد

سمي المسجد باسم أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي، الزاهد، الصوفي، فهو واحد من أهم أقطاب الصوفية على مر التاريخ، إليه تنتسب الطريقة الشاذلية، سكن الإسكندرية، ولد 571هـ بقبيلة الأخماس الغمارية، تفقه وتصوف في تونس، توفي الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب وهو متوجهًا إلى مكة في أوائل ذي القعدة عام 656 هجرية وقد ولد وعاش سنوات عمره الأولى في المغرب.

تتلمذ أبو الحسن الشاذلي عند نشأته على يد الإمام عبد السلام بن مشيش، في المغرب، وكان له كل الأثر في حياته العلمية والصوفية. ثم رحل إلى تونس، وإلى جبل زغوان، حيث اعتكف للعبادة، وهناك ارتقى منازل عالية كما في الفكر الصوفي ودرس بها على أبو سعيد الباجي ورحل بعد ذلك إلى مصر وأقام بالإسكندرية، حيث تزوج وأنجب أولاده شهاب الدين أحمد وأبو الحسن علي، وأبو عبد الله محمد وابنته زينب، وفي الإسكندرية أصبح له أتباع ومريدون، وانتشرت طريقته في مصر بعد ذلك، وانتشر صيته على أنه من الصوفية في العالم أجمع. طريقته مفتاحها الحب في مقابل طريق المجاهدة المعروف قبله.

مسجد ابو الحسن الشاذلى

المسجد



