إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح قطعية متعددة إثر حدوث مشاجرة مع آخرين بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

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البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية الشعراء نطاق مركز كفر صقر، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح قطعية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم وتحويل إحدى الحالات إلى مستشفى الزقازيق الجامعي،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وعلى جانب آخر، لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث إصطدام سيارة به أثناء عبوره طريق العزازى القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى المستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين بوصول" محمد ع ع " 19 عاما مقيم نطاق مركز أبوحماد، الصغرى، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتكثف الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية جهودها من أجل التأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور وهو الأمر الذي يُساهم في قلة الحوادث.

وتقوم الإدارة العامة للمروربتكثيف الحملات المرورية في كافة أنحاء البلاد، وذلك من أجل ضبط المخالفات المرورية المختلفة.

معاقبة نصاب “محلات الكوافير” في الأميرية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنح الأميرية بمعاقبة المتهم بالنصب على العاملات في محلات الكوافير، وسرقة ذهبهم بزعم مساعدتهم لإتمام زواجهم.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم كان يقوم باعطاء أموال للعاملات في محلات الكوافير بزعم انها مساعدة من السيدات التي يعمل معهم لإقناعهم بمصداقيته، وأشارت التحريات الى ان المتهم توجه الى أكثر من كوافير في منطقة الأميرية وطلب من أصحابهم ترشيح عدد من الفتيات المقبلات على الزواج لمساعدتهم في إتمام عملية الزواج من خلال السيدات التي يعمل لديهم وزعم أنهم من الأثرياء.

وأشارت التحريات أن المتهم طلب من الفتيات ارتداء ذهب خطوبة عند التوجه للسيدات الأثرياء كى يصدقوا أن الفتيات مخطوبين لمساعدتهم على إتمام الزواج.

وفى يوم الواقعة توجهت ملكة محل كوافير ومعها العاملات معها الى المكان الذى اتفق عليه المتهم لمقابلتهم بالسيدات الأثرياء، حيث طلب من الفتيات الانتظار خارج المكان وتبقى معه صاحبة المحل، ثم يطلب من صاحبة المحل الانتظار ويخرج للفتيات ويقول لهم" صاحبة المحل عايزة الدهب" ويسرق الذهب وفر هاربًا الى أن تم القبض عليه، وتبين أن هناك عشرات البلاغات ضده.

وتحرص الدولة على رفع الوعي للمواطنين من أجل غلق المنافذ أمام هذا النوع من الجرائم الذي يستهدف صغار السن.