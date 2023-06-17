إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر

تعرض 3 أشخاص للإصابة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة حيث بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلي مشاجرة بينهم بالحى الأول بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر

أجهزة أمن مديرية أم الجيزة تفحص بلاغ نشوب مشاجرة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين فى الحى الأول بدائرة القسم وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة نتج عنها إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلي مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط باقى طرفى المشاجرة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدًا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة، كذلَّك" تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة، وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي إزهاق الروح، علي اثر خلاف سابق بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها بهدف ضبط كافةأشكال مُخالفة القانون.