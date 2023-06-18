محافظ الشرقية يتفقد قرى منيا القمح ونفق عرابي بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة لقرى مركز ومدينة منيا القمح ليلا، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع قرية الجُديدة للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وجه المحافظ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع، والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة، والتأكد من صيانتها اولاً بأول، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لقرية القراقرة والتقى بالأهالي للتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ، وتوفير حلول عاجلة لكافة المشكلات التي يعانون منها، موجهاً رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسعة الكوبري المؤدى لمدخل القرية.

انتقل محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة بنفق عرابي، ليوجه المحافظ بتكثيف ورديات العمل على مدار اليوم، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتشغيل النفق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الإختناقات المرورية، ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق، والتي تشمل توسعة الطريق لإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين، وأماكن انتظار للسيارات، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع، باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

كلف المحافظ المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها اعمال التطوير والتجميل، وتذليل كافة العقبات أمامها مع الزامها بالجدول الزمني المحدد.