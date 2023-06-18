سقوط "لصوص القاهرة" خلال حملة أمنية

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 11 شخصا لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة بالقاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة .

القبض على سيدتين يسرقون هواتف المحمول

القت الأجهزة الأمنية القبض على سيدتين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل" وبمناقشتهما اعترفتا بسرقة (3 هواتف محمول "مجهولة المصدر") بذات الأسلوب ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

حرامي القاهرة

كما القي القبض على أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبحوزته (خاتم ذهب – 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" ، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، واتهمه بالسرقة.

عصابة الكابلات

وفى المقطم تم ضبط 3 أشخاص، حال استقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

لصوص الحديد

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من حديد التسليح "مجهولة المصدر") وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء (مشرف أمن بذات الشركة - مقيم بمحافظة القليوبية) تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة .

حرامية أطارات السيارات

وضبطت الشرطة ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب "الفك" وباستخدام سيارة مستأجرة ، حيث قرروا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" "تم ضبطه"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.